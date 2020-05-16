Італія скасує обмеження на вʼїзд і виїзд з країни

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Італія, одна з найбільш уражених пандемією країн світу, анонсувала скасування обмежень на вʼїзд і виїзд з країни. Згідно з рішенням уряду, зміни набудуть чинності вже 3 червня.

Також італійцям дозволять вільно пересуватися між регіонами Італії.

Спершу в'їжджати до Італії дозволять з країн Європейського Союзу та Шенгенської зони, причому для тих хто перетинатиме кордон, більше не буде обов'язкового карантину тривалістю 14 днів (окрім випадків, коли йдеться про людей із підтвердженим діагнозом COVID-19, або тих, хто з ними контактував).

Таким чином влада країни, яка понад два місяці перебувала в умовах жорсткого карантину, планує якнайшвидше посприяти відновленню місцевої економіки.

Поступове зняття обмежень уряд розпочав на початку травня.

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З 18 травня в країні також мають запрацювати кафе та ресторани - за умови дотримання правил соціального дистанціювання.

В Італії - одна з найбільших у світі кількість летальних випадків коронавірусу. Тут померли понад 31 600 людей - більше тільки в США та Великій Британії.

Загалом в країні зафіксували 223 885 людей, інфікованих коронавірусом.

Італія була першою країною Європи, яка запровадила загальнодержавний карантин.

Проте останнім часом в країні фіксують стабільне зниження рівня захворюваності.

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