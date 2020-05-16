Влада Нідерландів радить самотнім людям знайти секс-партнера на час пандемії

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Влада Нідерландів випустила методичні рекомендації для самотніх жителів країни, яким у часи пандемії бракує інтимних стосунків. Таким людям радять знайти собі "приятеля/приятельку по сексу".

Національний інститут громадського здоров'я і навколишнього середовища, який підготував ці рекомендації, радить самотнім людям домовлятися про зустрічі з однією людиною.

Але якщо в когось із них з'являться симптоми Covid-19, то від сексу таким партнерам варто утриматися, кажуть фахівці.

"Обговоріть одне з одним, як вам зручніше робити це разом. Приміром, зустрічайтеся з однією й тією ж людиною і для фізичного контакту, і для сексу (наприклад, з "приятелем по обіймах" або з "приятелем по обіймах"), але за умови, що ви не інфіковані", - йдеться в рекомендації.

"Домовтеся з цією людиною про те, з ким іще ви будете бачитися. Чим більше людей ви будете бачити, тим вищим є шанс поширення коронавірусу".

У рекомендації також є порада для тих, хто живе з партнером, в якого є підозра на зараження коронавірусом.

"Не займайтесь сексом зі своїм партнером, якщо він самоізолювався через підозру на коронавірус", - йдеться в рекомендації.

"Можливий секс із собою або дистанційний - з іншими людьми", - кажуть автори документу, які в якості альтернативи також рекомендують спільне читання еротичних розповідей або спільну мастурбацію.

Карантин у Нідерландах

Правила соціального дистанціювання діють в Нідерландах з 23 березня. Тоді влада запровадила так званий "розумний" або таргетований карантин.

Його умови були набагато менш суворими, ніж в сусідніх країнах. Жителям дозволяли збиратися групами по кілька людей за умови дотримання соціального дистанціювання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карантин у Нідерландах був менш суворим, ніж в інших країнах

Попри це влада потрапила під шквал критики з боку самотніх людей, яким карантин ускладнив і без того непрості пошуки партнера.

Послаблювати карантинні обмеження Нідерланди розпочали в понеділок.

В рамках першого етапу пом'якшень в країні відкрилися бібліотеки, перукарні, манікюрні й масажні салони.

Загалом з початку пандемії в Нідерландах коронавірус виявили у понад 43 тисяч людей, близько 5,5 тисяч померли.

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