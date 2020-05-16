"За 50 см від будинків". В Єгипті будують магістраль посеред житлового району - фото
У Каїрі будують шляхопровід прямо поміж будинків - подекуди споруда проходить за 50 сантиметрів від балконів, повідомляють близькосхідні ЗМІ.
Як пише видання Arab News, будівництво 12-кілометрового мосту планують завершити вже цього року. Його вартість оцінюють приблизно у 317 мільйонів доларів.
Представники влади кажуть, що споруда стане важливим інфраструктурним об'єктом для міста, а в його близькості до житлових будинків проблеми не бачать - їх планують знести, оскільки свого часу вони були зведені незаконно.
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За словами очільника Єгипетського будівельного агентства Махмуда Нассара, мешканці цих будинків отримають грошову компенсацію - в бюджеті на це передбачено близько 16 мільйонів доларів.
Водночас власник однієї з будівель, яку планують знести, називає усіх, хто твердить, що її звели незаконно, "брехунами".
За його словами, офіційні дозволи на будівництво були видані ще у 2008 році.
Тим часом, повідомляє Al Araby, деякі мешканці вже жаліються, що через будівництво шляхопроводу змушені дихати забрудненим повітрям і що до їхніх осель не потрапляє сонячне світло.
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