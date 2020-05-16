Британець врятував життя поліцейському, а через місяць виграв понад $1 млн в лотерею

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Чоловік, який минулого місяця врятував життя поліцейському, в якого стався інфаркт, виграв мільйон фунтів стерлінгів у лотерею Euromillions (це приблизно 1,2 мільйона доларів).

Якось у квітні 33-річний Ентоні Канті помітив, що поліцейський, який їхав із ним в одному автобусі, знепритомнів.

Ентоні почав робити йому непрямий масаж серця і підтримував життя чоловіка аж до приїзду швидкої допомоги.

Вже у травні той-таки Ентоні дізнався, що став мільйонером: лотерейний квиток, який він придбав, виявився виграшним.

Правоохоронець, якого чоловік врятував, переніс інфаркт. Тепер він почувається краще, а коли дізнався про виграш свого рятівника сказав, що "в хорошої людини й карма хороша".

Ентоні Канті згадує, що під час поїздки на автобусі поліцейський раптово, фактично, впав йому на коліна.

Чоловік намагався підтримувати життя правоохоронця, слідуючи інструкціям оператора служби екстреної допомоги та пригадуючи тренінги, які він колись проходив на роботі.

Поліцейського зрештою вертольотом доставили до лікарні - упродовж п'яти наступних днів він перебував в реанімації. Зараз йому вже краще.

Обоє чоловіків досі не втрачають зв'язок: час від часу вони зідзвонюються телефоном, щоб поспілкуватися.

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