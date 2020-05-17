Британські медики: у третини пацієнтів з коронавірусом спостерігають небезпечний тромбоз

Копирайт изображения Brian McClure Image caption Браян МакКлюр потрапив у лікарню із запаленням легенів, викликаним коронавірусом

До 30% пацієнтів, які серйозно хворіють на коронавірус, мають ознаки небезпечного тромбозу, - такого висновку дійшли британські експерти у галузі медицини.

Тромби, що утворюються в крові, можуть бути причиною багатьох смертей. Вони виникають як результат серйозного запалення легенів, яке є природною реакцією організму на присутність вірусу.

Пацієнти у всьому світі страждають від багатьох ускладнень, викликаних вірусом, а ускладнення можуть стати причиною смерті.

У березні, коли пандемія коронавірусу швидко набирала обертів у всьому світі, лікарі стали помічати почастішання випадків тромбозу.

Серед інших неприємних відкриттів - сотні мікротромбів у легенях деяких пацієнтів, хворих на коронавірус.

Вірус також викликає тромбоз глибоких вен, який, як правило, вражає ноги. Коли тромби відриваються, вони рухаються до легенів, перекриваючи судини, що є вкрай небезпечним для життя.

Велика проблема

Художник Браян МакКлюр потрапив у лікарню у квітні із важкою пневмонією, викликаною коронавірусом. Проте невдовзі з'ясувалося, що існує ще більша загроза його життю.

"Мене відправили на рентген легенів, і тут з'ясувалося, що у мене в легенях тромби. Мені сказали, що це дуже небезпечно, - розповідає Браян. - От тоді то я й занепокоївся по-справжньому. Я зрозумів: якщо мені не полегшає, буде біда".

На щастя, зараз Браян вже одужує у себе вдома.

Копирайт изображения Brian McClure Image caption Знимок показав небезпечні тромби в легенях Браяна МакКлюра

"За останні тижні надходило дуже багато інформації, і стало очевидно, що тромбоз є великою проблемою, - каже професор лікарні при Королівському коледжі Лондона Рупен Арія. - Особливо це стосується важких хворих із коронавірусом, адже останні дослідження свідчать, що майже половина таких хворих страждає на легеневу емболію, або ж згущення крові у легенях".

Професор Арія вважає, що кількість пацієнтів із серйозною формою коронавірусу та тромбами є значно вищою, ніж 30%, про які свідчать офіційні дані по Європі.

Група вчених під його керівництвом, що працюють в лікарнях, досліджує, як коронавірус змінює кров пацієнтів. Вона стає густішою. А густіша кров призводить до утворення тромбів.

Такі зміни крові відбуваються в результатів сильного запалення легенів, яке є реакцією організму на вірус.

"У важких пацієнтів ми спостерігали викид у кров хімічних речовин, які активують утворення тромбів", - пояснює професор Арія.

А це, своєю чергою, призводить до погіршення стану хворих.

Як твердить спеціаліст з тромбозів професор Беверлі Хант, густа кров є небезпечною не лише тим, що призводить до виникнення тромбів. Це також підвищує ризик серцевих нападів та інсультів.

"І так, густа кров зумовлює вищі показники смертельних випадків", - каже професор Хант.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сканування легенів у хворих на коронавірус виявило незвично високу присутність тромбів

Тестування ліків, які розріджують кров

До усіх цих проблем додається ще й те, що ліки, які сьогодні використовують для розрідження крові, не завжди спрацьовують. А значне збільшення дози може призвести до кровотечі, що може виявитися смертельною.

Як каже професор Арія, треба зберігати тонкий баланс між лікуванням тромбозу та уникненням кровотечі.

На щастя, медики усього світу об'єдналися, щоб знайти найбільш безпечний та ефективний метод лікування тромбозу, викликаного вірусом.

Наразі вже ідуть клінічні випробування оптимальної дози ліків, що розріджують кров, яку можна буде застосовувати скрізь.

Разом із тим, деякі фахівці вважають, що проблему можна вирішити й в інший спосіб, якщо знайти можливість впливати на гостре запалення легенів, яке й призводить до утворення тромбів.

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