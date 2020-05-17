Квіткове шоу у Челсі через коронавірус буде віртуальним

Копирайт изображения Peter Dench Image caption Виставка у Челсі - одна з найважливіших подій року у галузі садового мистецтва

Одне з найвідоміших квіткових шоу у світі - виставка у Челсі - відкривається наступного тижня. Проте традиційний захід у західному Лондоні цього року скасували через пандемію коронавірусу.

Цього року "Оскар" садового мистецтва проходитиме у віртуальному форматі.

Впродовж тижня можна буде не лише почути поради у садівництві від провідних експертів, але й потрапити до приватних садочків найвідоміших садівників Британії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виставку у Челсі відвідують як королева Єлизавета ІІ....

Копирайт изображения Getty Images Image caption ... так і інші члени королівської родини

Копирайт изображения Peter Dench Image caption А також пересічні британці, 20 мільйонів з яких цікавляться садівництвом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Челсі - це не лише квіти

У Королівському садівничому товаристві, яке проводить виставку у Челсі, також сподіваються, що цьогорічне шоу "надихне більше людей" до того, щоб порпатися у садочку під час карантину.

У Британії садові центри були серед перших торговельних підприємств, що відкрилися після послаблення карантину 13 травня.

Для багатьох британців відсутність можливості працювати над оздобленням свого саду, якими б не були його розміри, та ще й навесні, стала одним із найсумніших моментів карантину. А садові центри зазнали багатомільйонних збитків.

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Понад 20 мільйонів британців твердять, що вони цікавляться садівництвом, а садочки є при дев'яти із десяти будинків.

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