Квіткове шоу у Челсі через коронавірус буде віртуальним
Одне з найвідоміших квіткових шоу у світі - виставка у Челсі - відкривається наступного тижня. Проте традиційний захід у західному Лондоні цього року скасували через пандемію коронавірусу.
Цього року "Оскар" садового мистецтва проходитиме у віртуальному форматі.
Впродовж тижня можна буде не лише почути поради у садівництві від провідних експертів, але й потрапити до приватних садочків найвідоміших садівників Британії.
У Королівському садівничому товаристві, яке проводить виставку у Челсі, також сподіваються, що цьогорічне шоу "надихне більше людей" до того, щоб порпатися у садочку під час карантину.
У Британії садові центри були серед перших торговельних підприємств, що відкрилися після послаблення карантину 13 травня.
Для багатьох британців відсутність можливості працювати над оздобленням свого саду, якими б не були його розміри, та ще й навесні, стала одним із найсумніших моментів карантину. А садові центри зазнали багатомільйонних збитків.
Понад 20 мільйонів британців твердять, що вони цікавляться садівництвом, а садочки є при дев'яти із десяти будинків.
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