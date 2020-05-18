США відправили на орбіту секретний військовий космоплан
Військово-повітряні сили США успішно запустили ракету-носій Atlas V з космопланом X-37B, призначеним для секретної місії.
Ракета стартувала з бази ВПС США на мисі Канаверал. Раніше, у суботу, запуск відклали на добу через погану погоду.
Космоплан, також відомий як Орбітальна випробувальна машина (OTV), виведе на орбіту супутник і випробує в космосі технологію перетворення сонячної енергії.
Це вже шоста місія цього орбітального безпілотного літака.
"В пам'ять про жертви Covid-19 і на честь всіх, хто перебуває на головному фронті боротьби з пандемією. Америка є сильною", - такий напис містився на обтічнику ракети.
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X-37B - секретна американська програма випробувань, відомо про неї дуже мало. Пентагон в минулому розкривав мало подробиць про місії та можливості космоплана.
"У цій місії X-37B проведуть більше експериментів, ніж в будь-яких інших попередніх", - повідомила на початку травня міністр Військово-повітряних сил США Барбара Барретт.
Під час одного з експериментів випробували вплив радіації на насіння та інші матеріали.
Програма X-37B стартувала у 1999 році. Літак нагадує зменшену версію пілотованих космічних кораблів, які вивели з експлуатації космічної програми США в 2011 році. Він може знижуватися з верхніх шарів атмосфери і приземлятися на злітно-посадкову смугу як шатл.
Орбітальний безпілотний літак, побудований компанією Boeing, використовує сонячні батареї для живлення на орбіті. Його довжина складає понад 9 метрів, розмах крил майже 4,5 метри, а важить він майже 5 тонн.
Перша місія відбулася в квітні 2010 року і тривала вісім місяців.
Остання місія завершилася в жовтні 2019 року, після 780 днів на орбіті, загальний час знаходження літака у космосі перевищив сім років.
Скільки триватиме нинішня місія, невідомо.
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