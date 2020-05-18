Україна і десятки інших країн вимагають розслідувати походження коронавірусу

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Україна та десятки інших країн доєдналися до проєкту резолюції асамблеї Всесвітньої організації здоров'я, яка вимагає провести незалежне розслідування походження коронавірусу.

Проєкт ініціювала Австралія. Як повідомляє Sydney Morning Herald з посиланням на джерела серед дипломатів, наразі вже 116 зі 194 держав-членів асамблеї доєдналися до підтримки резолюції.

Від самого початку документ підтримали 62 держави, зокрема, Україна, країни ЄС та Британія.

Голосування має відбутися на онлайн-засіданні асамблеї вже у понеділок. Для ухвалення треба зібрати голоси двох третин членів, тобто 129 країн.

Проєкт резолюції не називає місце, звідки почалася пандемія, але вимагає від ВООЗ визначити "зоонозне джерело (те, що походить від тварин. - Ред.) вірусу і шляхи його поширення серед населення, зокрема, можливу роль носіїв-посередників".

Така масштабна підтримка резолюції може ізолювати Китай, який раніше відхилив можливість проведення незалежного розслідування, назвавши такі спроби "політичною маніпуляцією".

Очільниця МЗС Австралії Меріс Пейн назвала зростаючу підтримку проєкту "перемогою міжнародної спільноти та Австралії".

Минулого тижня Китай запровадив нові мита на австралійську яловичину та ячмінь.