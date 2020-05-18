Коронавірус в Україні: за добу померли десятки людей
Кількість нових хворих на коронавірус в Україні зменшилася, проте одразу 21 українець помер від хвороби лише за останню добу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства здоров'я.
У неділю зафіксували 325 нових випадків зараження, це менше, ніж було у суботу, коли коронавірус виявили у 433 людей.
Загалом з початку пандемії в Україні захворіли 18 616 людей. З них 535 померли, 5 276 одужали.
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Станом на 18 травня найбільшу кількість захворювань коронавірусом за весь період пандемії зафіксували на Буковині - 2 713 випадків, у Києві - 2 321 випадок та в Івано-Франківській області - 1 221.
В цих же регіонах - найбільша кількість смертей від вірусу. Станом на 17 травня на Буковині від коронавірусу померли 102 людини, в Івано-Франквській області - 68 людей, в Києві - 48.
У неділю міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу нагадав, що лікування коронавірусної інфекції в Україні є повністю безкоштовним для пацієнтів і в повному обсязі здійснюється державним коштом.
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