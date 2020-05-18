Зеленський - розвиток, Порошенко - радше занепад: українці оцінили президентів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наразі українці кращої думки про Зеленського, ніж про Порошенка

Українці під час опитування соціологічної групи "Рейтинг" назвали найкращого та найгіршого президентів України, а також охарактеризували їхнє правління.

20% опитаних назвали найкращим президентом Леоніда Кучму, 16% віддали свої симпатії Володимиру Зеленському. 13% вважають, що найкращим був Леонід Кравчук, 12% - Петро Порошенко, 9% - Віктор Янукович.

Найменше симпатиків - 6% - виявилося у Віктора Ющенка.

Водночас 14% опитаних відповіли, що жодного з шести президентів не можна вважати найкращим, ще 10% - не змогли відповісти на це питання.

Копирайт изображения Богдан Новацький Image caption Картина Богдана Новацького про п'ятьох президентів

Правління Кучми та Зеленського опитані характеризували переважно як епоху розвитку - 41% та 33% відповідно. Водночас 26% охарактеризували правління Зеленського як занепад.

49% оцінили правління Порошенка як занепад, 27% мають протилежну думку і назвали його правління періодом розвитку.

36% українців оцінили правління Віктора Ющенка як застій, ще 35% - як занепад.

Опитування проводилося 12-13 травня серед 3000 респондентів в усіх регіонах України, окрім непідконтрольних уряду районів Донбасу та анексованого Криму. Похибка не перевищує 1,8%.

Зеленський зберіг довіру більшості

Третина опитаних оцінили перший рік президента Зеленського на відмінно або добре, майже 40% - на задовільно, близько третини вважають цей рік жахливим. Найбільше незадоволені Зеленським мешканці східних регіонів, люди похилого віку, виборці ОПЗЖ та Петра Порошенка.

Володимиру Зеленському, згідно з опитуванням, продовжують довіряти 57% українців, 37% йому не довіряють. Також 33,8% серед усіх опитаних готові його підтримати на президентських виборах, а найближчих конкурентів Зеленського- Юрія Бойка та Петра Порошенка - готові підтримати 12% та 11,5% відповідно.

У прем'єра Дениса Шмигаля рейтинг набагато гірше, ніж в президента Зеленського - лише 14% довіряють йому, 39% не довіряють, а 36% не знають про існування такої людини.

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