Футбольний клуб вибачився за "секс-ляльок" на трибунах

Копирайт изображения AFP Image caption Так виглядали "манекени преміум-класу" на матчі "ФК Сеул"

Один з провідних футбольних клубів Південної Кореї ФК "Сеул" вибачився після того, як фани звинуватили його у використанні секс-ляльок на порожніх трибунах.

У ФК "Сеул" стверджують, що використали "високоякісні манекени", а не секс-ляльок, хоча і визнають, що надала манекени компанія-виробник секс-іграшок.

На деяких ляльках були позначки з рекламою порносайтів, хоча в Південній Кореї порнографія є забороненою.

У кількох країнах світу наразі відновився футбольний чемпіонат, але матчі відбуваються за відсутності вболівальників, і клуби намагаються створити атмосферу їхньої присутності на стадіонах.

Як це сталося

У неділю "ФК Сеул" зіграв свій перший домашній матч сезону Кей-Ліги - вищого футбольного дивізіону країни.

Трибуни були порожніми - це один з заходів для запобігання поширенню коронавірусу.

Перед матчем компанія під назвою Dalcom запропонувала заповнити частину порожніх місць, і клуб погодився. Всього на трибунах встановили 30 манекенів - 25 жіночих та п'ять чоловічих.

Однак футбольні фанати, які дивилися гру онлайн, помітили, що деякі манекени більше схожі на секс-ляльок. Клуб мусив вибачатися в Instagram та Facebook.

Копирайт изображения Chung Sung-Jun / Getty Image caption "Сеул" є одним з найбільш успішних клубів Південної Кореї. Так виглядають його справжні фани на фотографії, зробленій у лютому цього року

Офіційний представник футбольного клубу Лі Джі Хун заявив BBC, що він не перевіряв сферу діяльності компанії Dalcom.

В клубі зазначають, що компанія Dalcom запевняла, що ляльки - це просто "манекени преміум-класу".

Пан Лі зізнався, що ляльки здалися йому "дуже схожими на людей", але йому не спало на думку, що вони можуть бути секс-іграшками.

Копирайт изображения K-League / YouTube

Команди повертаються на стадіони, вболівальники - ні

Футбольний сезон у корейській Кей-лізі мав розпочатися ще у лютому, але його відклали через спалах коронавірусу. Успіхи Південної Кореї в подоланні пандемії дозволили розпочати сезон 8 травня.

Це один з небагатьох футбольних чемпіонатів, які зараз відбуваються на планеті.

Наразі на корейських стадіонах не дозволено перебувати вболівальникам, заборонені рукостискання, а тренери мають носити маски.

На цих вихідних відновилися також матчі Бундесліги в Німеччині.

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