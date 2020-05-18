Гламур і стрази: як коронавірус зробив з масок модний аксесуар

Копирайт изображения EPA Image caption Спікеру американської палати представників Ненсі Пелосі сподобалася ідея підбирати маску до костюму

Захисні маски для обличчя під час пандемії коронавірусу стали необхідністю: у багатьох країнах, зокрема і в Україні, вони стали обов'язковими в громадських місцях.

Але тепер маски також перетворюються на аксесуар, який допомагає людям виглядати модно в будь-якій ситуації — як на офіційному заході, так і на пляжі.

"Зараз усі носять маски, зокрема і модельєри. Це вже необхідний модний атрибут", - говорить Енджел Обасі, яка веде популярний блог про моду Styleconnaisseur в Instagram.

На початку пандемії Обасі опублікувала кілька знімків, на яких вона була в масці, що гармоніювала з її костюмом. Так вона одяглася, щоб віртуально побувати на весіллі друзів в Zoom.

У Twitter ці фотографії отримали понад 100 тисяч лайків.

Обасі розповіла ВВС, що цю маску вона використовувала ще декілька разів, оскільки та "найкраще підходить до мого стилю і, зрозуміло, допомагає моїй безпеці".

Зрозуміло, Енджел Обасі - не єдина, хто хоче захистити себе від небезпеки зараження коронавірусом і одночасно стильно виглядати.

Політична мода

Високопосадовці й знаменитості також почали підбирати для офіційних заходів маски у тон своїх костюмів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Президентка Словаччини Зузана Чапутова взяла за правило підбирати маску у тон сукні

У масці в тон костюма неодноразово з'являлася спікер палати представників США Ненсі Пелосі. За це колишня держсекретарка Гіларі Клінтон назвала Пелосі "лідером більшості в палаті [представників], а також кольорової координації між маскою і костюмом".

За минулий місяць Пелосі продемонструвала відразу кілька варіантів поєднання масок і костюмів.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова отримала багато схвальних відгуків у соцмережах за вдале поєднання маски й костюма на офіційному заході. Один з користувачів назвав модне рішення пані Чапутової "короною сьогодення".

З ростом популярності такого модного рішення багато дизайнерів придивилися до цього тренду — і тепер до одежі пропонують відповідну маску.

Варіанти для пляжу

Модний дім Givenchy випустив бейсболку, до якої кріпиться маска. Такий модний сет коштує 518 доларів США.

А італійська дизайнерка Тиціана Скарамуццо, власниця марки Elexia Beachwear, у травні випустила нову інтерпретацію комплекту, який отримав назву "трикіні": бікіні плюс маска.

У США магазин Room Shop Vintage почав продавати топи та маски до них після того, як керівник відділу виробництва показала власникам магазину кілька знімків з таким поєднанням маски й топа.

"Я подивилася на зразки й загорілася цією ідеєю, — розповідає співзасновниця Room Shop Vintage Шеллі Горст. - Наш сет з маски й топа зустріли прекрасно. Покупцям дуже сподобалося це поєднання. Маска під топ стає ненудним і навіть екстравагантним предметом гардеробу. І це дуже важливо у такий непростий і тривожний час", - говорить Шеллі Горст.

За словами власниці магазину, мода на маски, які поєднуються з одягом, не зникне найближчим часом.

"Незабаром людям знадобиться декілька масок на зміну, особливо коли усе почне поступово відкриватися. Мати маску, яка зроблена саме з такого матеріалу, як і ваш одяг, — дуже цікаве модне рішення. Але скоро буде актуальним і просто підбір маски до одягу за кольором", - каже вона.

Пані Горст каже, що скоро усі звикнуть, що при плануванні, що вдягнути, завжди доведеться вибирати, яку маску одягти.

Популярним стає не тільки тренд поєднувати маски з одягом за кольором і матеріалом. Багато дизайнерів створюють гламурні маски, прикрашені, наприклад, стразами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дизайнерка Сефія Дьєджомоа переконана, що пандемія не заважає гламуру

Одна з таких дизайнерів — Сефія Дьєджомоа з Нігерії — в інтерв'ю агенції Reuters розповіла, що пандемія ніяк не повинна заважати її почуттю стилю.

"Коли ви з'являєтеся у стильній масці — чи з таким аксесуаром, як цей, зникає відчуття, що ми на війні.Усе здається веселішим", - каже дизайнерка.

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