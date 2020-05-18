Десятки сурогатних немовлят застрягли без батьків в Украіні
Ці діти народилися від сурогатних матерів в Україні. Їхні біологічні батьки - громадяни інших держав - не можуть потрапити в країну через карантинні обмеження.
Кількість таких малят може збільшитись, адже Україна - одна із лідерів у світі з сурогатного материнства. Щоправда, до теперішнього скандалу українська влада не збирала точні дані щодо кількості таких дітей.
Нині уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявляє, що деякі з них можуть бути жертвами торгівлі людьми.
Кореспонденти ВВС News Україна побували в готелі, де немовлята чекають на свої сім'ї.
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