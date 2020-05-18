Чому до коронавірусу ніхто не готувався? Пояснює міністр Степанов

В інтерв'ю BBC News Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до пандемії коронавірусу в Україні ніхто не готувався.

У країні не було ні костюмів біологічного захисту, ні респіраторів, ні масок, бо "цим ніхто ніколи не займався".

Максим Степанов - третій міністр, який очолив міністерство охорони здоров'я під час коронавірусу і працює там півтора місяці.

За час його роботи у МОЗ відомство критикували через костюми для медиків, закуплені за завищеними цінами, через блокування закупівлі ліків за бюджетні гроші, що супроводжувалося конфліктом з держпідприємством "Медичні закупівлі" і його керівником Арсеном Жумаділовим.

Міністр прокоментував конфлікт довкола закупівель ліків і дав керівнику держпідприємства "Медичні закупівлі" пораду "менше шлятись по брифінгах".

Також міністр розповів, чому захисні костюми для українських лікарів так довго їхали до України. 17 травня захисні костюми для медиків нарешті привезли з Китаю.

Відеоматеріал Діани Куришко і Альбія Шудрі.

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