Уряд запустить громадський транспорт. Але не у всіх областях

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Уряд розглядає можливість запустити громадський транспорту вже на наступному етапі послаблення карантину 22 травня, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради у президента.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що ситуація у восьми регіонах України поки що не дозволяє запускати там транспорт.

За його словами, там проводиться мало тестувань. Але про які саме регіони йдеться, пан Степанов не сказав.

Втім, все може змінитися впродовж тижня, додав міністр.

Про необхідність відкрити транспорту у понеділок заявив і президент Володимир Зеленський.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися", - сказав він.

Міністерство інфраструктури України планує відновлювати пасажирське сполучення у три етапи. Однак про конкретні дати нічого поки що невідомо.

Метро не буде?

Джерело в уряді підтвердило ВВС News Україна, що роботу громадського транспорту почнуть відновлювати вже з 22 травня. Приміське сполучення — через два тижні.

А от з міжобласним сполученням, зокрема і залізничним, чіткої дати ще не визначили. Найімовірніше доведеться почекати ще два місяці.

Також співрозмовник переконує, що 25 травня метро у Києві не відкриють.

"Можливо, у кінці травня - на початку червня", - додає джерело в уряді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Без метро і наземного транспорту з 12 травня Київ зупинився у заторах

Минулого тижня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням відкрити метро з 25 травня.

Це сталося після того, як Київ 12 травня зупинився у заторах через послаблення карантинних обмежень. Більшість киян повернулися до роботи, тому авто на дорогах суттєво побільшало.

Віталій Кличко також анонсував відновлення нормальної роботи наземного громадського транспорту — перш за все, трамваїв і тролейбусів — з 22 травня.

План запуску транспорту

Міністерство інфраструктури України каже, що розробило поетапний план відновлення пасажирського сполучення.

Так, на першому етапі планують запустити міський та приміський транспорт, окрім маршруток та в межах одного району. Також планується запуск внутрішніх авіаперельотів і частковий запуск залізниці.

На другому етапі дозволять міжобласні та міжнародні автоперевезення, запустять всі денні приміські поїзди та всі пасажирські поїзди, крім сезонних.

На третьому етапі пропонують відкрити міжнародне авіа- і залізничне сполучення, а також сезонні потяги.

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Водночас, експерти вважають відновлення роботи транспорту, зокрема метро, логічним кроком.

"Людям треба добиратися на роботу, тому роботу транспорту треба поступово відновлювати", - сказав експерт у коментарі ВВС News Україна.

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко пропонує заборонити користуватися громадським транспортом пенсіонерам, а також розчистити смуги громадського транспорту. Це дозволить зменшити кількість пасажирів і дозволить забезпечити безперебійну роботу транспорту.

А медики називають жорсткі обмеження на громадський транспорт недоцільними.

"Чому метро має бути розсадником коронавірусу? Адже можна вдягнути маски, обробляти руки чи носити рукавички", - каже вірусолог Алла Мироненко.

А колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк зауважує, що в метро можна заразитися не тому, що усі кашляють один на одного, а тому, що торкаються спільних поверхонь, а потім не миють рук.

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