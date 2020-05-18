В Італії відкрили ресторани й церкви. Але із заходами безпеки

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Італія, яка постраждала від коронавірусу чи не найбільше серед країн Європи, продовжує послаблювати карантин.

Після двох місяців суворих обмежень тут відновлює роботу майже весь бізнес, включаючи бари, ресторани, магазини та перукарні.

Щоправда, їм все одно доведеться забезпечити дотримання соціальної дистанції.

Відновлюють роботу також релігійні установи, зокрема католицькі церкви. Тут так само стежать за дистанцією. Крім того, віряни мають обов'язково носити маски.

Папа Франциск провів месу в Соборі Святого Петра у Ватикані, який дезінфікували перед відкриттям для туристів.

Меса була присвячена покійному папі Івану Павлу ІІ, який народився сто років тому в Польщі.

Вперше за 10 тижнів люди зібралися також в міланській церкві Санта-Марія-дель-Розаріо, повідомляє кореспондент ВВС.

Перед месою ту дезінфікували лави. Віряни сиділи на великій відстані один від одного, а священик носив рукавички та давав причастя в руки, а не в роти.

Послаблення відбуваються на тлі постійного зменшення кількості померлих. Зокрема, за останню добу в Італії зареєстрували 145 смертей від коронавірусу. Для порівняння в піковий період 27 березня від COVID-19 померло понад 900 людей.

З початку пандемії в Італії загинуло майже 32 тис. людей. Очікується, що економіка країни цього року впаде майже на 10%.

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