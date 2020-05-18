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Служба безпеки України проведе перевірку у зв'язку з інтерв'ю, яке український журналіст Дмитро Гордон взяв у екслідера сепаратистів Ігоря Гіркіна.

Про це BBC News Україна повідомили в пресцентрі відомства.

"СБУ вивчить ситуацію навколо інтерв'ю з Гіркіним", - сказав співрозмовник у відповідь на питання, чи будуть українські спецслужби реагувати на інтерв'ю.

Ігор Гіркін, якого також називають Стрєлков, - один із найбільш відомих учасників конфлікту на сході України.

Він неодноразово визнавав, що брав активну участь в процесі анексії Криму Росією.

У 2014 році він перебував на посаді "міністра оборони" сепаратистів з так званої "Донецької народної республіки",

Саме він повідомив у Twitter, що сепаратисти збили літак, який пізніше виявився пасажирським малайзійським Боїнгом MH17. В результаті атаки загинули 298 людей.

У інтерв'ю Гордону, яке оприлюднили 18 травня, він зізнався, зокрема, що саме він віддав наказ розстріляти українських активістів Юрія Дяковського та Юрія Поправку.

Тіла обох знайшли у 2014 році зі слідами тортур.

Крім того, він розповів про свою роль у анексії Криму та кілька разів назвав українців і росіян одним народом.

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