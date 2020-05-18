"Дно" і "легалізація чортів": соцмережі про інтерв'ю Гордона з Гіркіним

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У соцмережах обурюються через інтерв'ю, яке український журналіст Дмитро Гордон взяв у Ігоря Гіркіна - одного з найвідоміших екслідерів сепаратистів та колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР".

Він брав активну участь у процесі анексії Криму Росією у 2014 році, а потім у військових діях на Донбасі.

Саме він повідомив у соцмережах, що сепаратисти збили літак, який пізніше виявився пасажирським малайзійським "Боїнгом" MH17. В результаті атаки загинули 298 людей.

У інтерв'ю, яке тривало понад три години, Гіркін неодноразово заявив, що українці та росіяни - один народ, що Росія здатна захопити всю територію України, а Київ - "російське місто, де він би хотів жити".

Сам Дмитро Гордон заявив, що вирішив взяти інтерв'ю у Гіркина, бо "вважає його символом і однією з головних дійових осіб російської агресії на Донбасі".

"Ігор Гіркін - безумовно, історична постать, і його відповіді на мої запитання - це не просто свідчення, це історія. Це інтерв'ю - вирок Путіну і російській владній верхівці, які вчинили агресію проти моєї країни", - так пояснив пан Гордон необхідність інтерв'ю.

У Службі безпеки України повідомили BBC News Україна, що проведуть перевірку щодо інтерв'ю.

"Дмитро Ілліч перевершив сам себе"

Особливе обурення користувачів викликало те, що лише тиждень тому Гордон взяв інтерв'ю у Наталі Поклонської, колишнього українського прокурора, яка під час анексії Криму перейшла на бік Росії, а тепер стала депутатом Держдуми РФ.

"А які чудові інтерв'ю Дмитро Гордон міг би взяти в Гіві та Мотороли. Я думав, що дном було щебетання із державною зрадницею та колаборанткою Няш-Маш (Поклонська). Але сьогодні Дмитро Ілліч перевершив сам себе! Ах, ця неперебірлива українська псевдожурналістика!" - пише в Facebook Сергій Притула.

"Це тупо легітимізація чортів у медійному світі. Розумієте?! З чортами не спілкуються, у них не беруть інтерв'ю. Бо говорити з чортом - це зашквар", - переконана користувачка під ніком Татуся Бо.

"Те, що відбувається зараз - легалізація в нашому інформаційному просторі терористів, бойовиків та кадрових російських відморозків, у яких руки по лікоть в крові. Поклонська - це були квіточки, затравка. Я не здивуюся, якщо хтось скоро вирішить транслювати онлан тортури українців. Дно, просто дно", - пише Анна Молчанова.

"Мало що ілюструє повне розкладання спецслужб та держави краще, ніж це. Ще трохи і потрібно буде відновлювати "Самооборону". Бо держави де-факто вже немає. Яка ганьба", - пише в Facebook Сергій Висоцький.

"Мене цікавлять суто організаційні моменти, навіть, а не зміст. Телефони Гіркіна в інтернеті навряд чи можна знайти. Домовитися і вмовити на розмову - теж не кілька хвилин. Хто фіксер у цих інтерв'ю і до чого усе це?", - пише журналістка Крістіна Бердинських.

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