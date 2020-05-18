Відкриті бари, ресторани і кордони - Італія після карантину. Випуск новин 18.05.2020
У випуску 18 травня:
- Італія повертається до нормального життя після двох місяців жорсткого карантину. Як у Мілані відкрили бари, ресторани і храми. Сюжет нашого кореспондента;
- Закрита військова лабораторія Портон-Давн терміново шукає ліків від COVID-19. Кореспондент ВВС отримав ексклюзивний доступ до секретного об'єкту;
- Зазирнути у вічі смерті - і вижити: розповідь українки, яка пережила коронавірусну хворобу;
- І немовлята на карантині - чи легко впоратися з новонародженим під час самоізоляції.
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