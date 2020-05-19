У СБУ відповіли, чи працювали з Гордоном щодо інтерв'ю з Поклонською і Гіркіним

Копирайт изображения UNIAN

У Службі безпеки заявили, що не мають стосунку до інтерв'ю, які журналіст Дмитро Гордон взяв у Наталі Поклонської та Ігоря Гіркіна.

Таку заяву оприлюднила пресслужба СБУ у відповідь на відеозвернення Гордона, який запевнив, що бесіди з сепаратистами відбулися у співпраці з українськими спецслужбами, а "флешки з інтерв'ю вже в Гаазі".

У службі запевнили, що ці інтерв'ю - виключно "ініціатива журналіста Дмитра Гордона".

"Інформація, озвучена в цих інтерв'ю, вже детально аналізується співробітниками служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв'язання війни на сході нашої держави", - додали у відомстві.

Наталя Поклонська - колишня працівниця прокуратури Криму, яка після анексії півострова перейшла на бік РФ і зараз стала депутатом Держдуми. Інтерв'ю з нею вийшло минулого тижня.

Ігор Гіркін - один з найвідоміших екслідерів сепаратистів на Донбасі, який брав участь у бойових діях та прямо визнавав свою причетність до вбивств українських громадян. Його також вважають головним підозрюваним у справі про збиття малайзійського MH17.

Інтерв'ю викликали хвилю обурення у соцмережах, окремі політики та громадяни заявили, що вимагатимуть у спецслужб притягнути Гордона до відповідальності за те, що він надав Поклонській та Гіркіну майданчик для піару.

Сам Гордон переконує, що діяв в інтересах України.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!