Копирайт изображения Reuters Image caption Дональд Трамп неодноразово закликав приймати гідроксихлорохін для запобігання зараженню коронавірусом

Президент США Дональд Трамп повідомив на брифінгу в Білому домі, що нещодавно почав приймати гідроксихлорохін для запобігання зараження коронавірусом. Експерти попереджають, що цей препарат може бути небезпечним.

Хлорохін та його похідну, гідроксихлорохін, зазвичай використовують для лікування малярії та вовчака.

"Я приймаю його приблизно півтора тижня, і я все ще тут, я все ще тут", - сказав Трамп.

Немає жодних доказів того, що гідроксихлорохін може запобігти зараженню коронавірусом.

На питання про докази ефективності препарату Трамп відповів: "Ось мої докази, я отримав багато позитивних відгуків про нього".

Президент Трамп раніше неодноразово закликав застосовувати гідроксихлорохін. Він стверджував, що його вживають медики, які працюють з пацієнтами з Covid-19.

"Ви здивуєтеся, як багато людей його приймає, особливо ті, хто працює на передовій епідемії - багато хто приймає його", - сказав він журналістам.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в квітні випустило рекомендацію про те, що доказів безпечності та ефективності гідроксихлорохіну для боротьби з коронавірусом немає.

Відомство також звернуло увагу на дані про те, що препарат може викликати серйозні проблеми з серцевим ритмом у пацієнтів з Covid-19.

FDA закликало не використовувати ці ліки поза лікарнями - там його застосування дозволене як тимчасовий захід для лікування Covid-19 в обмежених випадках.

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