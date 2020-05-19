Шмигаль розповів, коли уряд відновить роботу метро

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Прем'єр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV повідомив, що уряд планує відновити роботу метро з 25 травня в тих містах, де це дозволить епідеміологічна ситуація.

"З 25 числа, тобто ми візьмемо ще час на технічну підготовку, уряд дозволить роботу дитячих садків, а також метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою", - наголосив очільник уряду в ефірі програми "Свобода слова".

Мер Києва Віталій Кличко раніше попросив уряд відновити роботу метро з 25 травня.

Минулого тижня джерело ВВС News Україна в уряді твердило, що 25 травня метро у столиці не відкриють. "Можливо, у кінці травня - на початку червня", - зазначив співрозмовник ВВС News Україна.

Запуск транспорту

В ефірі ICTV Денис Шмигаль також повідомив, що з 22 травня планується запуск наземного транспорту.

"З 22 числа буде прийнятий ряд пом'якшень. Ми дозволимо рух міського і приміського наземного транспорту", - сказав він.

Раніше міністр здоров'я Максим Степанов наголосив, що ситуація у восьми регіонах України поки що не дозволяє запускати там транспорт.

За його словами, там проводиться мало тестувань на коронавірус. Про які саме регіони йдеться, пан Степанов не уточнив.

Втім, все може змінитися впродовж тижня, додав міністр.

Про необхідність відкрити транспорт у понеділок заявив і президент Володимир Зеленський.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися", - сказав він.

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