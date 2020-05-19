Гордон: флешки з інтерв'ю Гіркіна та Поклонської вже в Гаазі

Копирайт изображения УНІАН Image caption Дмитро Гордон зробив інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним

Журналіст Дмитро Гордон твердить, що зробив інтерв'ю з колишнім очільником бойовиків на Донбасі Ігорем Гіркіним у свівпраці з українськими спецслужбами.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому пізно увечері у понеділок під час акції біля офісу його видання у центрі Києва.

"Для розуміючих і розумних кажу офіційно: інтерв'ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним було зроблене мною у співпраці (російською у відеозверненні "в сообществе". - Ред.) з українськими спецслужбами", - повідомив Дмитро Гордон.

Він зазначив, що ніхто в Україні ще не не опитував ані Наталію Поклонську, ані Ігоря Гіркіна "щодо зради та злочинів, які скоїли за участі цих людей на території України".

"Сьогодні флешки з матеріалами цих інтерв'ю перебувають в Гаазі, і ці покази Наталії Поклонської та Ігоря Гіркіна стануть одними з основних показів свідків на процесі в Гаазі у справі щодо анексії Криму і розв'язання кривавої бійні на Донбасі", - стверджує журналіст.

Дмитро Гордон зазначив, що за інтерв'ю його "затаврували ганьбою" недалекоглядні та неосвічені люди. Він також стверджує, що заступник генпрокурора Гюнуз Мамедов "опублікував від імені Генпрокуратури подяку мені, Дмитру Гордону за допомогуУкраїні в розслідуванні гучних справ".

Вчора в коментарі BBC News Україна в пресцентрі СБУ пообіцяли вивчити ситуацію з інтерв'ю Гіркіна, а заступник генпрокурора Гюнуз Мамедов повідомив, що інтерв'ю містить цінну інформацію.

Після вечірнього звернення Дмитра Гордона нових заяв від СБУ чи Офісу генпрокурора ще не було. BBC News Україна звернулася до цих відомств за коментарем щодо інформації з відеозвернення журналіста.

Що кажуть в Офісі генпрокурора та СБУ

"СБУ вивчить ситуацію навколо інтерв'ю з Гіркіним", - повідомили вчора BBC News Україна в пресцентрі СБУ у відповідь на питання, чи будуть українські спецслужби реагувати на інтерв'ю.

Натомість заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у коментарі BBC News Україна зазначив, що використовувати інтерв'ю підозрюваних та обвинувачених осіб у розслідуваннях "достатньо розповсюджена світова практика".

"Такі інтерв'ю цінні додатковим фактажем, деталями. Наприклад, так звана "прокурор" Криму підтвердила те, що їй відомо про підозру та кримінальне переслідування проти неї в Україні", - пояснює він.

Гіркін під час свого інтерв'ю також розказав про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів.

"Я не виключаю можливість, що у майбутньому ця інформація стане предметом розгляду і під час розслідування серйозних порушень міжнародного гуманітарного права - воєнних злочинів та злочинів проти людяності", - повідомив Мамедов.

Зокрема, особливу цінність для слідства, за його словами, має інформація щодо контролю та постачання зброї незаконним збройним формуванням з Російської Федерації.

Хто такий Ігор Гіркін?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ігор Гіркін очолював бойовиків у Донецькій області влітку 2014 року

Ігор Гіркін, якого також називають Стрєлков, - один із найбільш відомих учасників конфлікту на сході України.

Він неодноразово визнавав, що брав активну участь в процесі анексії Криму Росією.

У 2014 році він перебував на посаді "міністра оборони" сепаратистів з так званої "Донецької народної республіки",

Саме він повідомив у соцмережах, що сепаратисти збили літак, який пізніше виявився пасажирським малайзійським Боїнгом MH17. В результаті атаки загинули 298 людей.

У інтерв'ю Гордону, яке оприлюднили 18 травня, він зізнався, зокрема, що саме він віддав наказ розстріляти українських активістів Юрія Дяковського та Юрія Поправку.

Тіла обох знайшли у 2014 році зі слідами тортур.

Крім того, він розповів про свою роль у анексії Криму та кілька разів назвав українців і росіян одним народом.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!