Як будуть знімати карантин? Міністр Степанов розповів деякі деталі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кількість нових хворих на коронавірус скорочується, і в МОЗ обіцяють чотири етапи пом'якшення карантину протягом місяця

Міністр здоров'я Максим Степанов повідомив, що уряд запланував чотири етапи пом'якшення карантину - 22 травня, 1 червня, 10 червня, 21 червня. Про це він заявив на брифінгу у вівторок.

"Запроваджуємо три критерії щодо захворюваності на COVID-19: захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповнюваність ліжок в лікарнях, де лікують хворих на коронавірусну хворобу, - вона не повинна перевищувати 50%. І кількість тестувань в кожному регіоні", - зазначив міністр.

За його словами, ці критерії відповідають етапам пом'якшення карантину, які запроваджуватимуть кожні 10 днів.

Максим Степанов зазначив, що пом'якшення карантину відбуватиметься на рівні регіонів відповідно до епідеміологічної ситуації.

"Залежно від епідеміологічної ситуації в кожному регіоні і відповідності тим критеріям, які ми запроваджуємо, на території тієї чи іншої області або відбудеться пом'якшення, або ні", - наголосив міністр.

Станом на 19 травня в Україні зафіксували 18 876 людей, які захворіли на коронавірус. З них 5 632 вже одужали, 548 померли.

За останню добу кількість нових хворих на коронавірус впала на 20% - до 260 людей.

Померли від хвороби 13 людей - на 38% менше, ніж у неділю.

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