"Дрімтім" Зеленського: інтерв'ю з Русланом Рябошапкою та Олександром Данилюком

Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк і ексгенпрокурор Руслан Рябошапка були одними із соратників Володимира Зеленського. Трохи більше року тому він називав їх дрімтім, а зараз вони говорять, що президент домовився з олігархами й оточив себе лояльними.

"Дрімтім (в перекладі з англ. "команда мрії"), - саме так 12 квітня в Парижі гучно написав Володимир Зеленський, виклавши фото з реформаторами Рябошапкою та Данилюком, а третім в компанії був тоді маловідомий соратник Зеленського Іван Баканов. Реформатори з часом вилетіли з команди, а давній друг Іван Баканов продовжує очолювати СБУ.

ВВС News Україна поспілкувалась з колишніми членами "дрімтім" президента й поцікавилась, чи шкодують вони про похід у владу з Володимиром Зеленським.

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