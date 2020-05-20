Зеленський пообіцяв усім українцям кредити на житло під 10%
На підсумковій річній пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що вже незабаром усі українці отримають доступ до кредитів на житло під 10% річних.
"Найближчим часом вперше за багато років в нас буде іпотека для кожного громадянина під 10%", - пообіцяв Володимир Зеленський.
При цьому він не вказав, де взяти гроші на ці кредити в умовах фінансової кризи.
Пан Зеленський нагадав про світову фінансову кризу, але нагадав, що вже незабаром Україна підпише меморандум з МВФ й двері для траншу будуть відкриті.
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20 травня 2019 року відбулась інавгурація президента Володимира Зеленського.
Через карантин, який офіційно досі триває в Україні, пресконференція відбувається в обмеженому режимі й на неї пустили далеко не всіх охочих журналістів.
На галявині виставили 72 стільці для журналістів. Окремо розмістили фотографів та операторів.
Спілкування відбувається у дворі Маріїнського палацу на відкритому повітрі. Дощ, який зранку пішов у Києві, дещо зашкодив роботі журналістів.
"Матч відбудеться за будь-якої погоди", - пожартував на початку спілкування Зеленський.
Через пресконференцію Зеленського поліція та Національна гвардія заблокувала прохід у всьому Маріїнському парку у великому радіусі навколо палацу.
Остання і єдина пресконференція Володимира Зеленського пройшла 10 жовтня 2019 року.
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