Зеленський підтвердив, що Кучма йде з Мінських перемовин
Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що Леонід Кучма хоче покинути роботу в ТКГ у Мінську, й що він скоро дозволить йому залишити перемовини.
Про це Володимир Зеленський заявив у відповідь на питання журналіста ВВС News Україна Оксани Тороп, чи правда, що Кучма покинув роботу у групі й не бере участі у перемовинах з березня.
"Леоніду Кучмі складно, як і кожному учаснику Мінської групи. Леонід Кучма дійсно звертався і казав, що зараз, коли підвищили статус групи, там є пан Резніков, давайте передамо всі повноваження Резнікову", - визнав Володимир Зеленський.
- "Мир" Зеленського на Донбасі. Що змінилося за рік
- Як Зеленському стати хорошим президентом? Пояснює "дрімтім" - Данилюк і Рябошапка
- Мінськ без Кучми: хто замінить екс-президента на перемовинах щодо Донбасу?
- Кучма повернувся до переговорів у Мінську щодо Донбасу
У відповідь на прохання Кучми Зеленський визнав, що невдовзі той піде з перемовин.
"Я попросив, що з тієї сторони (з боку Росії - Ред.) був оновлений теж склад їхньої підгрупи, дочекаємось до оновлення з їхнього боку, якщо ви стомлені працею, будемо з шаною дякувати вам і з повагою", - додав Зеленський.
При цьому президент наполягає, що станом на зараз Леонід Кучма є керівником з українського боку.
"Він є керівником, він бере участь. Участь просто специфічна у відеоформаті. Кучма якраз через заяву пана Пасічника написав листа й скликає засідання контактної групи", - розповів президент.
Мова йде про заяву керівника самопроголошеної "ЛНР" Леоніда Пасічника, що республіка готова подвинути лінію розмежування від Луганська.
Леонід Кучма вже відходив від роботи в Мінську з посиланням на вік, проте після перемоги Зеленського повернувся до цієї роботи.
20 травня у Києві триває пресконференція президента до річниці інавгурації.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!