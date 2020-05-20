Зеленський підтвердив, що Кучма йде з Мінських перемовин

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Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що Леонід Кучма хоче покинути роботу в ТКГ у Мінську, й що він скоро дозволить йому залишити перемовини.

Про це Володимир Зеленський заявив у відповідь на питання журналіста ВВС News Україна Оксани Тороп, чи правда, що Кучма покинув роботу у групі й не бере участі у перемовинах з березня.

"Леоніду Кучмі складно, як і кожному учаснику Мінської групи. Леонід Кучма дійсно звертався і казав, що зараз, коли підвищили статус групи, там є пан Резніков, давайте передамо всі повноваження Резнікову", - визнав Володимир Зеленський.

У відповідь на прохання Кучми Зеленський визнав, що невдовзі той піде з перемовин.

"Я попросив, що з тієї сторони (з боку Росії - Ред.) був оновлений теж склад їхньої підгрупи, дочекаємось до оновлення з їхнього боку, якщо ви стомлені працею, будемо з шаною дякувати вам і з повагою", - додав Зеленський.

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При цьому президент наполягає, що станом на зараз Леонід Кучма є керівником з українського боку.

"Він є керівником, він бере участь. Участь просто специфічна у відеоформаті. Кучма якраз через заяву пана Пасічника написав листа й скликає засідання контактної групи", - розповів президент.

Мова йде про заяву керівника самопроголошеної "ЛНР" Леоніда Пасічника, що республіка готова подвинути лінію розмежування від Луганська.

Леонід Кучма вже відходив від роботи в Мінську з посиланням на вік, проте після перемоги Зеленського повернувся до цієї роботи.

20 травня у Києві триває пресконференція президента до річниці інавгурації.

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