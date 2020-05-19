Інтерв’ю Гордона з Гіркіним: як реагують в Україні та у Росії – випуск новин
У випуску 19 травня:
- Скандальне інтерв'ю Гордона з Гіркіним. Що про це кажуть в СБУ?
- Що екслідер сепаратистів Гіркін робить у Росії і як там реагують на його інтерв'ю?
- Колишні Зеленського. Що про методи керування президента думають колишні представники його команди - Руслан Рябошапка та Олександр Данилюк.
- Тріска та камамбер викинуті на смітник. Як під час пандемії виживають європейські фермери.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!