Інтерв’ю Гордона з Гіркіним: як реагують в Україні та у Росії – випуск новин

  • 19 травня 2020

У випуску 19 травня:

  • Скандальне інтерв'ю Гордона з Гіркіним. Що про це кажуть в СБУ?
  • Що екслідер сепаратистів Гіркін робить у Росії і як там реагують на його інтерв'ю?
  • Колишні Зеленського. Що про методи керування президента думають колишні представники його команди - Руслан Рябошапка та Олександр Данилюк.
  • Тріска та камамбер викинуті на смітник. Як під час пандемії виживають європейські фермери.

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