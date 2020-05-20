ЗНО 2020: коли і як писатимуть тести

Копирайт изображения unian Image caption Ось таких скупчень людей на ЗНО не буде

Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні планують провести з 25 червня до 17 липня.

Про це заявила виконувачка обов'язків міністерки освіти Любомира Мандзій у середу, 20 травня, після засідання уряду.

25 червня буде тестування з математики

30 червня - тестування з української мови і літератури

2 липня - з фізики

6 липня - з іспанської, німецької, французької мов

7 липня - з англійської мови

9 липня - з історії України

13 липня - з біології

15 липня - з географії

17 липня - з хімії

Перед цим, 15-17 червня, має пройти пробне тестування.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів оприлюднять до 29 липня 2020 року.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня - 11 серпня, а результати оприлюднять до 14 серпня

Щоправда, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що ЗНО відбудеться у 2020 році за умов, що "епідеміологічна ситуація в Україні буде дозволяти це зробити".

У Міносвіти говорять, що виші повинні незабаром оприлюднити нові терміни вступної кампанії на своїх сайтах. Термін подачі документів почнеться пізніше, ніж зазвичай, через карантин.

При цьому, у Міносвіти заперечили чутки, що ЗНО можуть провести дистанційно.

Безпечні умови

У понад 1,5 тисячі пунктах тестування, в яких проводитимуть зовнішнє оцінювання, створять безпечні умови, запевнила в.о. міністра освіти.

Так, на ЗНО пускатимуть лише учасників у масці чи респіраторі та після вимріювання температури.

Ті, кого не допустять за станом здоров'я, зможуть скласти іспит в інший час.

Заборонили масові скупчення людей і черги без дотримання соціальної дистанції.

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Під час розсадження між учасниками має бути дистанція не менше 1,5 метра.

У приміщенні має бути вільний доступ до рідкого мила, засобів дезінфекції.

Перед початком тестувань та по завершенню приміщення мають прибрати, а поверхні продезінфікувати.

Чи зміниться ЗНО через карантин?

Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться, запевняють у МОН.

За правилами, під час складання ЗНО в аудиторії буде максимум по 15 учасників та по два інструктори.

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Без змін залишиться кількість тестів та їхній зміст. Кожен учасник може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань у них, які ґрунтуються на матеріалі, який вивчають у квітні-травні 11 класу, невелика, кажуть у Міносвіти.

Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань не будуть.

Якщо захворів і треба скласти ЗНО?

Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції.

У разі, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть пропускати і додаткову сесію, їх звільнять від ЗНО за станом здоров'я.

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Чи знизять порогові бали ЗНО через пандемію і карантин?

Поки що рано говорити про зниження порогового балу ЗНО, заявила кілька днів тому очільниця МОН.

Пороговий бал оголошує спеціальна комісія зі встановлення результатів ЗНО. Вона ще не починала працювати, збереться тоді, коли почнуться тести.

Пороговий бал - це мінімальна кількість балів ЗНО з певного предмета, яка дає право брати участь у конкурсі до вищого навчального закладу.

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