Копирайт изображения UNIAN

З 25 травня буде дозволено поновити роботу дитячих садочків, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він також заявив, що це відбуватиметься одночасно із відновленням роботи громадського транспорту, - "для того щоб можна було працювати та було де залишати дітей".

Водночас головний санлікар наголосив, що рішення про відкриття дошкільних дитячих закладів у кожній області ухвалюватиметься окремо, залежно "від досягнення епідемічних критеріїв".

"Якщо в області немає зростання захворюваності, не заповнюються ліжка з хворими на коронавірусну хворобу, проводиться належне тестування, будуть дозволяти відкривати громадський транспорт і садочки", - заявив Віктор Ляшко під час зустрічі з батьками біля будинку Кабміну.

Віктор Ляшко також попередив, що при відкритті садочків будуть певні "незручні норми".

Це стосуватиметься, наприклад, того, щоб батьки передавали дитину вихователю на вулиці, щоб не допускати "тисняви" у коридорі садочка.

Він не виключив, що роботи різних груп можуть бути "розбиті у часі", так само, як і робочі години підприємств та установ, де працюють батьки.

"Щоб не було цієї години пік, або щоб її розтягти трохи, щоб менше було скупчення людей", - пояснив головний санітарний лікар.

Очікується, що наступний етап зняття деяких карантинних обмежень з 25 травня обговорюватиметься під час засідання уряду у середу.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.