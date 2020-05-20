Найбільша кількість хворих на COVID-19 – це почесно, вважає Трамп

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Президент Дональд Трамп заявив, що вважає "знаком пошани" те, що США є світовим лідером за кількістю підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

"У певному сенсі, це добре, бо це означає, що наше тестування є найкращим", - заявив він у Білому домі.

За даними Університету Джонса Гопкінса, наразі у США зареєстровані і 1,5 млн хворих на коронавірус, 92 тисяч людей померли.

На другому місці Росія, де підтверджено 300 тисяч випадків захворювання.

Що саме сказав Трамп?

У понеділок президент Трамп провів перше засідання своєї адміністрації від початку поширення коронавірусу у США.

"Між іншим", сказав він журналістам, "коли ви кажете, що ми ведемо перед за кількістю випадків захворювання, то це тому, що ми тестуємо більше за всіх".

"Тож коли ми маємо багато випадків захворювання, я не сприймаю це як щось погане, - продовжив він. - У певному сенсі, це добре, бо це означає, що наше тестування є найкращим".

Президент Трамп також додав: "Так що я дивлюся на це, як на знак пошани. Звісно, це відзнака".

"Це є великим визнанням тестування і всієї роботи, яку провадять наші фахівці", - заявив американський президент.

За даними Центру з контролю за хворобами, до 19 травня США проведи 12,6 мільйона тестів на коронавірус.

Впродовж останнього тижня у США проводять від 300 до 400 тисяч тестів на день. Проте фахівці зазначають, що це лише третина від близько 900 тисяч тестів, насправді потрібних для такої країни, як США.

США також є світовим лідером за кількістю смертей від коронавірусу.

А от за кількістю смертей на душу населення, США лише на шостому місці у світі, а до першої трійки входять Бельгія, Британія і Франція.

У Національному комітеті Демократичної партії назвали півтора мільйона випадків коронавірусу за урядування президента-республіканця "повною втратою лідерства".

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