Актора "Сутінок" разом з подругою знайшли мертвими

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Грегорі Тайрі Бойса, який знявся у першому фільмі "Сутінки" у 2008 році, знайшли мертвим разом з його дівчиною в Лас-Вегасі.

Бойсу було 30, а його дівчині Наталі Адеподжу - 27 років.

Поліція вже заявила, що це не злочинний напад, і що чекає результатів токсикологічної експертизи.

30-річний Бойс зіграв у "Сутінках" Тайлера, персонажа, який ледь не врізався фургоном у головну героїню фільму — Беллу, перш ніж Едвард зупинив його голими руками.

Брат Бойса Кріс Вейн написав у Facebook: "Я б хотів, щоб ти все ще був тут, брате. Світ втратив дивовижну людину".

Його матір Ліза Вейн написала, що "хвора" без сина.

"Я писала чи телефонувала тобі, коли мені було важко чи коли про щось переживала, і ти казав мені, ма, я з тобою, ми разом це зробимо. Хлопчику мій, чому ти мене покинув?" - написала вона.

"Я люблю тебе, мій любий Греггі".

За словами матері актора, Бойс і Адеподжу почали бізнес, пов'язаний з курячими крильцями.

У Бойса залишлася 10-річна донька, у Адеподжу був маленький син.

На сторінці GoFundMe щодо похорону Адеподжу зазначено: "У Наталі було так багато життя, щоб жити, що ми сумуємо, що її життя так скоро обірвалося".

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