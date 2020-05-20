Уряд дозволив відкрити метро з 25 травня

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Уряд підтримав пом'якшення карантину з 22 травня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Водночас ми подовжуємо карантин до 22 червня та переходимо до адаптивної моделі", - йдеться в офіційному Telegram-каналі прем'єра.

За його словами, така модель дасть змогу посилювати протиепідемічні обмеження на місцях у разі виявлення спалахів захворювання або послаблювати їх.

Офіційну постанову про це уряд доопрацює та опублікує 21 травня.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій уточнив, що метро запустять з 25 травня.

22 травня розпочнуться регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні.

У Мінінфраструктури додали, що з 1 червня почнуться залізничні пасажирські перевезення, а з 15 червня хочуть розпочати авіасполучення.

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В усіх видах траспорту діятиме масочний режим, температурний скринінг працівників, постійно проводитимуть дезінфекцію.

Також міністр назвав умови, за яких у регіоні дозволять запустити роботу транспорту.

"Регіони України, в яких за останні 7 днів на 100 тисяч населення налічується в середньому менше 12-ти нових випадків COVID-19, середня кількість ПЛР та ІФА тестувань становить більше 12-ти, а завантаженість ліжок в лікарнях, куди госпіталізують пацієнтів з коронавірусом, складає менш як 50%, можуть послабити протиепідеміологічні заходи", - сказав Владислав Криклій.

Мер Києва Віталій Кличко раніше просив уряд відновити роботу метро з 25 травня.

Минулого тижня джерело ВВС News Україна в уряді твердило, що 25 травня метро у столиці не відкриють. "Можливо, у кінці травня - на початку червня", - зазначив співрозмовник ВВС News Україна.

Раніше міністр здоров'я Максим Степанов наголошував, що ситуація у восьми регіонах України поки що не дозволяє запускати там транспорт. Втім, все може змінитися впродовж тижня, додавав міністр.

Загалом планується послаблювати карантин в Україні у чотири етапи: 22 травня, 1 червня, 10 червня та 21 червня.

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