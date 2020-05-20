У Європі заборонили ментолові цигарки. Чому саме їх?

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Від 20 травня у Євросоюзі запровадили заборону на ментолові цигарки.

Закон загалом забороняє усі цигарки з присмаком, але оскільки більшість ароматизованих тютюнових виробів на ринку - з ментолом, заборону назвали саме так.

Крім цигарок з різними присмаками, з магазинів зникнуть фільтри, папір та капсули, що містять ароматизатори. У Британії також не можна буде купити тонкі цигарки.

Автори заборони розраховують, що вона допоможе скоротити кількість молодих курців.

Чому саме ментолові?

Як працює більшість цигарок з ментолом? Часто всередині фільтра міститься капсула, яка ламається при стисканні та змінює смак тютюну. Або ж сам фільтр просякнутий ментоловою олією, яке надає тютюну аромат.

Вперше ментол почали додавати у цигарки у 1920-х роках. Виробники твердили, що такі цигарки будуть безпечнішими для здоров'я курців, а реклама нових виробів містила картинки природи, прохолодної весни та води.

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Це повинно було дати покупцям відчуття свіжості від паління. При цьому цільовою аудиторією були або курці, які лише починають, або люди, які мають проблеми зі здоров'ям.

Насправді за своїм впливом на організм цигарки з різними смаками не відрізняються від звичайних. Вони так само сприяють розвитку рака легенів та хвороб серця і судин.

І все ж, опитування в різних країнах свідчать, що молоді люди досить часто впевнені, що ментолові цигарки є менш шкідливими.

Під час вдихання ментоловий аромат маскує запах диму. Крім того, ментол має охолоджувальний ефект і може зменшити кашель та неприємні відчуття у горлі, які виникають у багатьох курців.

Лікарі вважають, що саме тому молодь вірить у меншу шкоду від ментолових цигарок, і тому частіше купує саме їх.

Насправді ж курці вдихають такий дим глибше, довше затримують його у легенях і піддають себе більшій небезпеці.

Крім того, якщо людина лише починає курити і обирає ароматизовані цигарки, зростають шанси, що в неї з'явиться звичка і більша залежність від нікотину, ніж у тих, хто починає палити із цигарок без домішок.

"Охолоджувальні і анестезуючі властивості ментолу маскують короткострокові негативні фізіологічні ефекти від паління - біль у горлі, печію, кашель. Це дає поверхневе полегшення, а також психологічну впевненість, що такі цигарки менше шкодять здоров'ю. Якби ці фізіологічні прояви не були замасковані, у курців була б сильніша мотивація кинути палити", - каже доктор Стейсі Андерсон з Університету Сан-Франциско.

Більше того, курці ментолових цигарок в середньому палять більше інших і рідше хочуть кинути палити. Проблема в тому, що кинути цигарки з ментолом для багатьох виявляється складніше. Головна причина - той самий приємний смак.

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Американська дослідницька компанія проводила опитування серед людей, які хотіли б кинути палити. З тих, кому подобалися цигарки з ментолом, не могли порушити звичку 69% опитаних, у той час, як серед курців цигарок без домішок таких було 54%.

У Британії впродовж останніх років частка ароматизованих цигарок постійно зростає. У 2010 році ментолові цигарки складали 7% ринку, а у 2013 - вже 8,5%.

Формально закон про заборону продажу ароматизованих цигарок був ухвалений ще у 2016 році, тобто до "брекзиту", але Британія вирішила визнати його актуальним і для себе, так само, як і для країн ЄС, де він набуває чинності з 20 травня.

"Через ментолові цигарки підлітки починають палити раніше і стають залежними від тютюну. Заборона на продажі дозволить вберегти їх від цього, а курцям стане простіше кинути цю шкідливу звичку", - впевнена Дебора Арнотт із Action on Smoking and Health.

Канада кидає палити, а іспанці не хочуть відмовлятися від ментолу

1 жовтня 2017 року продаж ментолових цигарок повністю заборонила Канада.

Експерти Центру з контролю та досліджень тютюнової продукції стежили за ситуацією в країні від початку заборони і оприлюднили свої висновки у червні минулого року.

Експерти з'ясували, що заборона на ментолові цигарки призвела до того, що через рік після її запровадження більше людей стали відмовлятися від паління або ж активно намагаються кинути палити.

"Навіть попри те, що курці ментолових цигарок більше залежать від нікотину, й серед них відсоток тих, хто кинув палити, є низьким, після запровадження заборони в Канаді цей відсоток значно виріс, що мало величезний вплив на загальне здоров'я населення Канади", - йдеться у доповіді.

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63% курців, які до заборони щоденно палили ментолові цигарки, спробували кинути палити, а 24% вдалося повністю відмовитися від нікотину.

Але ці цифри не дуже вразили іспанців, які, за повідомленнями ЗМІ, жорстко виступили проти заборони на цигарки з ментолом.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, 34% іспанців у віці від 15 до 64 років щоденно палять. При цьому ментолові цигарки - регулярно чи час від часу - купують 350 тисяч іспанців.

Іспанський уряд з 20 травня прирівнює продаж ментолових цигарок до серйозного злочину. Порушникам закону загрожує штраф до 10 тисяч євро.

Ще одним серйозним противником закону був колишній канцлер Німеччини Гельмут Шмідт, відомий своєю пристрастю до ментолових цигарок.

У 2013 році, коли обмеження продажу ментолових цигарок лише обговорювалися у Європарламенті, 94-річний ексканцлер, як писали ЗМІ, купив не менше 200 блоків улюблених цигарок, витративши на це близько 6 тисяч фунтів.

Журналісти підрахували, що цього запасу колишньому канцлеру має вистачити на три роки. Але Гельмут Шмідт не дожив до запровадження заборони, - він помер у 2015 році.

Philip Morris, British American Tobacco та Japan Tobacco спробували оскаржити цей закон, але програли в суді.

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