Зеленський каже, що через кадровий голод не може знайти міністрів

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Президент Володимир Зеленський заявив про кадровий голод в країні, що він не може знайти гарного міністра культури і міністра енергетики.

Про це президент заявив на підсумковій пресконференції у Києві, відповідаючи на питання видання "Української правда", чому він призначає на найважливіші посади близьких людей без професійного досвіду у політиці.

"Жодного кума і близького друга я не призначив", - заперечив президент. При цьому, перераховуючи кадри, він сказав, що генпрокурор Ірина Венедіктова - "дуже освічена людина".

Під час пресконференції президент роздав багато характеристик своєму оточенню. Так, він назвав міністра МВС Арсена Авакова "потужним міністром", але "не своїм другом і кумом".

"Є помічник Сергій Шефір, якому я довіряю...Мені здається, що Шмигаль (прем'єр-міністр Денис Шмигаль - Ред.) і професійний, і чистий", - сказав Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію з кадрами.

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Голова держави заперечив інформацію, що керівник офісу президента Андрій Єрмак і його помічник Сергій Шефір займаються кадровою політикою. За його словами, вони можуть бути присутніми, коли обговорюються посади, "але не формують кадрову політику".

"Пан Єрмак (керівник офісу президента - Ред.), з приводу досвіду, немає досвіду як кіно продюсер...він завжди був досвідченим юристом. Пан Єрмак не є моїм кумом, він є моєю довіреною особою. Я йому довіряю", - сказав Володимир Зеленський.

"У нас кадровий голод у країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом з прем'єром шукаємо. Ми звертались до нашої культурної спільноти, казали дайте. Складно знайти міністра енергетики", - заявив президент.

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Він назвав колишнього голову Державної митної служби Макисма Нефьодова "нормальною, гарною, симпатичною і професійною людиною", але, за словами президента, цього замало, бо на митниці брали хабарі. Нещодавно пана Нефьодова звільнили з посади.

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