Чоловік заробляв, замовляючи собі свою ж піцу через додаток
Власник невеликої мережі піцерій у США виявив помилку в роботі сервісу доставки DoorDash і зміг заробити, замовляючи через нього піцу зі свого ж закладу.
З незрозумілих причин піца, яка в ресторані коштувала $24, в додатку продавалася за $16. Тобто коли власник піцерії робив замовлення через сервіс, то платив за піцу $16, тоді як кур'єри фірми віддавали за неї $24 - фактично, ресторан отримував додаткові $8 на кожній піці.
Таким чином власник піцерій "покарав" сервіс за те, що той торгував його піцою без його відома. Історію підприємця розповів його друг, контент-стратег Ранджан Рой.
Приблизно рік тому власник мережі піцерій почав отримувати скарги від клієнтів, які були незадоволені якістю доставки: люди жалілися, приміром, що піца приїжджала до них холодною або що їм взагалі доставляли не ті страви.
Підприємця це дивувало, адже його ресторани доставкою не займалися і не співпрацювали з кур'єрськими службами. А скарги клієнтів били по іміджу закладів.
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Саме тоді чоловік і дізнався, що страви з його закладів можна замовити в сервісі Doordash. При цьому він помітив, що ціни на одну з піц суттєво занижені - можливо, через помилку працівників Doordash, які просто неправильно перенесли вартість товару,
Тоді власник мережі замовив через Doordash 10 піц, і з його карти списалося $160 - по $16 за кожну. Проте незабаром кур'єр DoorDash замовив ці ж піци в одному з ресторанів мережі - і віддав за це $240.
Згодом цю схему неодноразово відтворювали, і кожного разу мережа опинялася "в плюсі".
"Мені було по-справжньому цікаво, чи помітить Doordash, що відбувається - але ні, вони не помітили", - розповідає Ранджан Рой.
За його словами, згодом з'ясувалося, що мережа піцерій потрапила в тестовий список Doordash - завдяки йому сервіс вивчає попит на ринку і вирішує, з якими закладами краще співпрацювати. У таких випадках доставка може працювати без відома власників ресторанів.
BBC News звернулася до представників DoorDash із проханням прокоментувати ситуацію, проте відповіді поки не отримала.
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