Копирайт изображения Getty Images Image caption Скандальні інтерв'ю Дмитра Гордона викликали протести, критику та звинувачення у співпраці з терористами

Інтерв'ю Дмитра Гордона з колишнім лідером сепаратистів Ігорем Гіркіним та експрокурором Наталею Поклонською, яка перейшла на бік Росії після анексії Криму, містять інформацію про вчинення ними злочинів у Криму і на Донбасі.

Відповідний документ після аналізу цих інтерв'ю BBC News Україна надало джерело в Офісі генерального прокурора (ОГП).

Надалі слідство має намір допитати як свідка самого Дмитра Гордона та отримати від нього оригінали відеозаписів розмов.

Скандальні інтерв'ю Дмитра Гордона викликали протести, критику та звинувачення у співпраці з терористами.

Сам Гордон переконує, що діяв в інтересах України та у співпраці зі спецслужбами, а "флешки з інтерв'ю вже в Гаазі".

У СБУ запевнили, що не мають до цих бесід жодного стосунку.

Що дізналися в прокуратурі про Гіркіна?

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Гіркін - підозрюваний у справі про збиття влітку 2014 року пасажирського літака МН17. Слухання у цій справі розпочалися 9 березня у суді Гааги.

В ОГП вказують, що "фактично вперше Гіркін особисто підтвердив свою обізнаність" про те, що він є фігурантом кримінального переслідування в Нідерландах, а відповідну справу вже почав розглядати суд.

"Вказана обставина може бути використана прокурорами Нідерландів у ході вказаного судового розгляду як обізнаність Гіркіна щодо можливості реалізації свого права на захист від пред'явленого йому обвинувачення", - йдеться в довідковій.

Решту корисної інформації прокуратура має намір передати до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (ОП МКС).

"У своїй практиці МКС використовує відеоінтерв'ю та інші медіаджерела як докази при розслідуванні воєнних злочинів і злочинів проти людяності", - зазначено в документі.

Зокрема, на думку прокурорів, корисним є його фактичне зізнання щодо:

порушення законів та звичаїв війни

Йдеться про позасудові страти, умисні вбивства цивільних, примушування населення до примусових робіт, незаконне позбавлення волі та катування захопленого цивільного населення.

розв'язання і ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, в тому числі через утворення і фінансування незаконних збройних формувань, контроль за їх злочинною діяльністю

захоплення будівель правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, а також зброї, військової техніки та озброєння збройних сил України

вчинення терористичних актів і диверсій.

Що дізналися в прокуратурі щодо Поклонської?

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За тиждень до інтерв'ю з Гіркіним Гордон також оприлюднив бесіду з Наталею Поклонською, яку підозрюють у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність України, незаконному позбавленні волі, а також порушенні законів та звичаїв війни.

На думку прокурорів, у інтерв'ю Поклонська підтвердила, що знає про кримінальне переслідування щодо неї в Україні та судового розгляду відповідних справ. А отже, може реалізувати право своє на захист і чесний суд.

На думку прокурорів, Поклонська фактично зізналася, що:

вчинила державну зраду, отримавши призначення на посаду "прокурора" в анексованому Криму.

брала участь у організації захоплення державної влади в Криму та проведенні незаконного референдуму.

брала участь в переслідуванні політичної партії "Хізб ут-Тахрір", членів Меджлісу кримськотатарського народу та вчинені інших злочинів щодо проукраїнських активістів. Особисто сприяла визнанню Меджлісу екстремістською організацією

підтвердила участь у незаконному позбавленні волі Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших.

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