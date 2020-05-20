Супрун розповіла про дивне запрошення до ради реформ від Єрмака

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Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що отримала запрошення приєднатись до Національної ради реформ, виконавчий комітет якої нещодавно очолив Міхеіл Саакашвілі.

Запрошення озвучив на зустрічі 19 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомила Супрун у Facebook.

За її словами, на зустрічі не було Саакашвілі, натомість там був заступник голови виконавчого комітету Національної ради реформ Олександр Ольшанський.

"Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання своє і начебто президента також, аби я долучилася до Національної ради реформ", - пише Супрун.

Втім, за її словами, коли вона спробувала уточнити, якою саме буде її роль в цьому органі, Єрмак не зміг дати чіткої відповіді.

Так само він начебто не зміг уточнити плани щодо реформ та плани щодо формату роботи виконавчого комітету ради.

"Десь на десятій хвилині зустрічі Андрію Єрмаку треба було прийняти "важливий" дзвінок, після якого він вже не повернувся. При цьому сама зустріч почалася із запізненням на пів години", - розповідає Супрун.

За словами авторки медичної реформи, у неї склалося враження, що цю зустріч організували через чиєсь доручення і "для галочки", адже конкретної пропозиції так і не було.

"Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла", - робить висновок вона.

"Такий спосіб роботи і комунікації — це шлях до поразки не лише Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та їхньої політичної сили. Це шлях до поразки всієї країни", - пише Супрун.

Раніше президент Володимир Зеленський та його новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступали проти впровадження другого етапу медреформи в повному обсязі у 2020 році, як це планувалося раніше.

Загалом від них звучало багато критики щодо реформи, яку впроваджувало міністерство за Супрун.

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