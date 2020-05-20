Цитати Зеленського: чим запам'яталася пресконференція

Володимир Зеленський дав пресконференцію - журналістів зібрали на галявині в Маріїнському парку.

Розмова тривала понад три години, деякі запитання відверто допікали президенту, а деякі - викликали шквал критики у соцмережах.

Конференція відбувалася просто неба і за мінливої погоди, на що неодноразово звертав увагу сам президент.

Зеленський сварився з журналістами, пропонував їм роботу в Офісі президента, "злим словом" згадував Петра Порошенка і фактично поставив Арсену Авакову ультиматум щодо вбивства Павла Шеремета.

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