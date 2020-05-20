Гордон обіцяє інтерв'ю з Януковичем та іншими

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Журналіст Дмитро Гордон заявив, що готує інтерв'ю з колишнім президентом Віктором Януковичем, який втік до Росії через протести на Майдані в 2014 році.

Про це Гордон заявив в інтерв'ю у програмі "Час Голованова" на каналі Україна 24.

В останні два тижні журналіст взяв інтерв'ю у колишнього кримського прокурора Наталі Поклонської, яка перейшла на бік Росії під час анексії півострова, а також у екслідера сепаратистів на Донбасі Ігоря Гіркіна.

За словами журналіста, ці інтерв'ю, які викликали багато критики в українському інформаційному просторі, були потрібні йому, щоб "скласти пазл" подій 2014 року.

"Так, мені для повноти картини не вистачає ще кількох інтерв'ю. І я з задоволенням візьму інтерв'ю у Віктора Януковича, у Володимира Путіна та у Петра Порошенка", - заявив він.

Гордон додав, що перемовини з Януковичем ідуть, Путін на зв'язок не виходить, а Порошенко від інтерв'ю відмовився.

Журналіст визнав, що інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним - його особиста ініціатива, але флешки з ними він передав "компетентним органам", а потім їх передали в Гаагу.

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