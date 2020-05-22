Вишуканий рецепт пасти з кабачками та кульками шпинату

Паста з кабачками - вишукана та легка вегетаріанська страва, справжня окраса якої - кульки зі шпинату з пармезаном.

Щоб приготувати кульки зі шпинату, пробланшируйте шпинат 1-2 хвилини у підсоленій воді, а тоді дрібно його наріжте.

Перемішайте його зі збитими яйцями, мускатним горіхом, дрібно порізаним часником, панірувальними сухарями та пармезаном. Приправте сіллю та перцем.

Інгредієнти

Для шпинатних кульок:

Шпинат - 500 г

Яйця - 2 шт.

Мускатний горіх

Часник - 1 зубчик

Панірувальні сухарі - 110 г

Пармезан - 50 г

Сіль і чорний перець

Оливкова олія - 2-3 ст. ложки

Для кабачкового соусу до пасти:

Оливкова олія - 8 ст. ложок

Часник - 2 зубчики

Кабачки - 2 шт.

Пармезан - 60 г

Сіль і чорний перець

Паста рігатоні або інші трубчасті макарони - 400 г

Сформуйте з суміші кульки розміром з волоський горіх та викладіть їх на сковороду, змащену оливковою олією. Обсмажуйте їх по 4-5 хвилин з кожної сторони до золотисто-коричневого кольору.

Приготуйте також соус з кабачків. Для цього розігрійте оливкову олію в окремій сковороді, додайте нарізаний часник та обсмажте 1-2 хвилини. Потім додайте дрібно нарізані або потерті кабачки та тушкуйте, доки вони не стануть м'якими.

Додайте пармезан, сіль та перець. Влийте одну столову ложку води та гарно перемішайте.

Відваріть пасту, викладіть її на тарілки та приправте соусом, а зверху прикрасьте кульками зі шпинату. Подавайте страву на стіл.

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