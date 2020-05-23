Простий рецепт смачного курячого пирога
Цей смачнючий пиріг можна подавати відразу до столу, а можна заморозити, щоб приберегти страву на потім, коли часу, щоб куховарити, буде зовсім мало.
Для соусу розтопіть вершкове масло, додайте борошно та потримайте суміш на слабкому вогні 3 хвилини.
Додайте курячий бульйон та тримайте на вогні, постійно помішуючи, доки не закипить. Тоді влийте вершки та продовжуйте тушкувати 5-7 хвилин.
Інгредієнти
- Масло - 2 ст. ложки
- Борошно - 1 ст. ложка столового борошна
- Курячий бульйон - 200 мл
- Жирні вершки - 3 ст. ложки
- Болгарський перець (зелений) - 1 шт.
- Гриби - 10 шт.
- Відварна курятина філе - 400 г
- Листкове тісто - 225 г
- Яйце
Окремо обсмажте на вершковому маслі нарізану курятину, перець та гриби. Після цього додайте до суміші вершковий соус.
Розкачайте тісто до млинця товщиною 1 см на поверхні, притрушеній борошном. Розділіть тісто на дві частини. Одним шматком вистеліть дно форми для випікання, змащеної маслом. Викладіть туди начинку. А зверху застеліть другим шматком тіста. Обріжте та защепіть краї тіста.
Збийте яйце та змажте ним поверхню пирога. Випікайте пиріг в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 25-35 хвилин.
Трохи остудіть пиріг та подавайте на стіл.
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