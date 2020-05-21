Економіка в крутому піке - погляд з Британії

Британський уряд визнав: попереду країну чекають важкі часи.

Падіння ВВП внаслідок пандемії, за прогнозами, буде сильнішим, а оздоровлення економіки триватиме довше, ніж вважали досі.

Одне із символічних імен для британців - компанія Rolls-Royce - скорочує 9000 робочих місць.

А тим часом опозиція і деякі експерти ставлять під сумнів правильність дій уряду Бориса Джонсона. Кажуть: аби він запровадив у Сполученому Королівстві карантин на тиждень раніше, то смертей від коронавірусу в країні було би в п'ять разів менше.

Це було темою включення кореспондентки ВВС News Україна Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Оксаною Гутцайт на нашому партнерському телеканалі ICTV.

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