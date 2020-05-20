Річниця Зеленського: чи піде він на другий термін? Випуск новин
- 20 травня 2020
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Поділіться цимhttps://www.bbc.com/ukrainian/news-52748183?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_medium=custom7&at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom3=BBC+UA&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=43A563DE-9AD0-11EA-B907-DEB84744363CЯк поділитися
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У випуску 20 травня:
- Пресконференція Зеленського: що він сказав?
- Україна запускає громадський транспорт та відновлює польоти: коли цього чекати.
- Мисливці за вірусом: як в Ізраїлі стежать за інфікованими коронавірусом?
- Дика природа на карантині: що відбувається у гнізді лелеки?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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