Річниця Зеленського: чи піде він на другий термін? Випуск новин

У випуску 20 травня:

Пресконференція Зеленського: що він сказав?

Україна запускає громадський транспорт та відновлює польоти: коли цього чекати.

Мисливці за вірусом: як в Ізраїлі стежать за інфікованими коронавірусом?

Дика природа на карантині: що відбувається у гнізді лелеки?

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