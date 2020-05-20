Річниця Зеленського: чи піде він на другий термін? Випуск новин

  • 20 травня 2020

У випуску 20 травня:

  • Пресконференція Зеленського: що він сказав?
  • Україна запускає громадський транспорт та відновлює польоти: коли цього чекати.
  • Мисливці за вірусом: як в Ізраїлі стежать за інфікованими коронавірусом?
  • Дика природа на карантині: що відбувається у гнізді лелеки?

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