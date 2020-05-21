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У середу Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала 106 тисяч нових випадків коронавірусної інфекції за добу у світі - це найбільший показник з початку пандемії.

Про це розповів очільник ВООЗ Тедрос Гебреісус. За його словами, понад дві третини нових хворих виявили всього у чотирьох країнах.

Він не уточнив, про які саме країни йдеться, але зі статистики сайту Worldometr слідує, що найбільший приріст нових хворих спостерігається - у США, Бразилії, Росії, Індії, Перу та Чилі.

Під час свого виступу пан Гебреісус вкотре додав, що на людство очікує ще довгий шлях боротьби з пандемією.

Загалом у світі кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції вже перевищила 5 мільйонів. Таким чином лише за два тижні цей показник зріс на 1 мільйон.

За даними Університету Джонса Хопкінса, від ускладнень, пов'язаних із Covid-19, померли 328 тисяч людей. Понад 2 мільйони пацієнтів одужали.

Найбільше випадків виявлено у США (1,5 мільйона), Росії (308 тисяч), Бразилії (291 тисяча) та Великій Британії (249 тисяч).

Раніше ВООЗ застерігала країни від занадто раннього послаблення карантинних обмежень - на думку представників організації, такі заходи можуть призвести до нового спалаху інфекції.

За словами голови ВООЗ Тедроса Гебреісуса, країни мають бути дуже обережними з подібними кроками - навіть попри те, що зазнають економічних втрат через пандемію.

"Ми у ВООЗ хочемо послаблення, як ніхто. Водночас, занадто швидке послаблення може призвести до смертельного відродження інфекції. Шлях назад може бути настільки ж небезпечним, як і шлях вперед - якщо не робити все правильно", - застерігав пан Гебреісус.

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