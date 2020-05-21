Жінка виграла картину Пікассо вартістю мільйон доларів. Квиток коштував 100 євро

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Жителька Італії виграла картину Пабло Пікассо, вартість якої оцінюють у понад 1 мільйон доларів.

Полотно розігрували в рамках благодійної лотереї - квиток для участі в ній коштував 100 євро. За деякою інформацією, квиток жінці подарували.

Метою лотереї був збір коштів для благодійних організацій. Завдяки акції вдалося зібрати понад 5 мільйонів євро для французької організації CARE, яка допомагає жителям Африки з освітою і забезпечує їх водою.

Гроші підуть на будівництво та відновлення колодязів, обладнання селищ та шкіл у Камеруні, Мадагаскарі та Марокко умивальниками та туалетами.

Участь в лотереї загалом взяли понад 50 тисяч людей з різних країн світу.

Виграна жінкою картина називається "Натюрморт" - це відносно невелика робота розміром 23 на 46 сантиметрів, написана Пабло Пікассо у 1921 році.

Така лотерея розігрується не вперше: у 2013 році переможцем акції "Пікассо за 100 євро" став 25-річний американець Джеффрі Гонано - йому так само пощастило виграти картину іспанського художника вартістю понад 1 мільйон доларів.

"Пікассо сподобалася б ця лотерея, адже він був дуже зацікавленим в гуманітарних та соціальних ініціативах", - каже організатор розіграшу Пері Кохін.

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