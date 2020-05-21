Які країни відкривають туристичний сезон

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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс анонсував відновлення туристичного сезону в країні вже з середини червня. При цьому міжнародні чартерні рейси на грецькі курорти, за планами, зможуть відправлятися вже з липня.

"Сезон розпочнеться 15 червня, коли знову запрацюють курортні готелі. Нехай це літо стане епілогом історії з коронавірусною кризою", - сказав прем'єр-міністр Греції.

Туристична індустрія є критично важливою для грецької економіки, пандемія поставила її під загрозу. Проте очільник уряду впевнений, що з проблемами все ж вдасться впоратися.

"Ми виграємо економічну війну так само, як ми виграли битву за здоров'я", - заявив пан Міцотакіс, згадавши про успіхи Греції у боротьбі з коронавірусом.

За час спалаху в країні підтвердили лише 2850 випадків зараження, 116 людей померли.

Заява грецького прем'єра про відновлення курортного сезону прозвучала в момент, коли міністри туризму країн ЄС пообіцяли зробити все можливе для швидкого і повного відновлення туристичної галузі в Європі.

Які ще країни?

Напередодні стало відомо, що кордони іноземних громадян, зокрема українців, з 20 травня відкриває Туреччина. Втім, на першому етапі може йтися не про туризм та морські курорти, а про поїздки до Туреччини з метою лікування - залишати установу, де проходитиме лікування, без поважних причин буде не можна.

Курорти ж планують відкривати не раніше, ніж за тиждень. Турецький уряд наразі веде переговори з 70 країнами, які є традиційними "постачальниками" туристів до країни.

Окрім Туреччини, повернути туристів до країни прагне й Італія. І хоча це одна з найбільш уражених пандемією країн, де лише за останню добу виявили 665 нових випадків, темпи поширення хвороби вже кілька тижнів ідуть на спад.

Влада країни вже анонсувала відкриття аеропортів для внутрішніх та міжнародних рейсів з 3 червня. Щоправда, спершу в'їжджати до Італії дозволять лише з країн Європейського Союзу та Шенгенської зони, причому для тих хто перетинатиме кордон, більше не буде обов'язкового карантину тривалістю 14 днів (окрім випадків, коли йдеться про людей із підтвердженим діагнозом COVID-19, або тих, хто з ними контактував).

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Минулого тижня про відновлення туристичного сезону з 15 червня також заявила влада Ісландії.

Загалом ситуація із тим, коли галузь туристичних подорожей може запрацювати повноцінно, залишається невизначеною.

Деякі країни ведуть окремі переговори із сусідами щодо майбутнього зняття взаємних обмежень.

Приміром, прем'єр-міністр Болгарії днями розповів, що з 1 червня громадяни Сербії та Греції зможуть прибувати до країни на відпочинок і при цьому їх не будуть зобов'язувати проходити карантин.

Коли відновиться авіасполучення

Коли б інші країни не знімали обмеження на перетин кордону, для українців це матиме значення лише в разі відновлення авіасполучення.

20 травня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що принаймні до 15 червня говорити про відновлення перельотів передчасно, оскільки більшість країн досі тримають кордони закритими.

Але після цієї дати, ймовірно, авіасполучення відновиться. Зокрема, Міжнародні авіалінії України прогнозують початок польотів з 1 липня.

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