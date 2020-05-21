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Напередодні соцмережами почалися ширитися публікації про те, що Міністерство юстиції продає собак, яких конфіскували у боржників. Деякі користувачі одразу ж почали припускати, що це фейк, але у відомстві підтвердили - іноді тварин дійсно забирають і продають на аукціоні.

Одним із перших увагу на ситуацію звернув ексдепутат Михайло Волинець. У середу він виклав у своєму фейсбуці скріншот із сайту системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

"Собаки стають розмінною монетою. До уваги учасників торгів пропонується лот "Собака породи Пітбультер'єр" 2015 року народження зі стартовою ціною 75 грн, а також лот "Собака породи Східноєвропейська вівчарка" з початковою ціною 1 300 грн", - написав пан Волинець.

Обидва оголошення досі доступні на сайті СЕТАМ.

Частина користувачів соцмереж не стала приховувати обурення такими діями влади, інші - не втратили можливості зіронізувати, пригадуючи нещодавній скандал за участю депутата "Слуги народу" Євгенія Брагара. Взимку в ефірі одного з телеканалів він порадив жінці, яка поскаржилася на високі ціни за газ, "продати собаку", щоб сплатити рахунки.

"Якщо ви думали, що "слуги" жартують, то знайте - з ними краще не жартувати. Сумнозвісний депутат Брагар пропонував продавати собак за комуналку? Ось, будь ласка. Міністерство юстиції продає собак за борги!", - написав народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Не пощастило з господарями"

Зранку у четвер на обурення користувачів відреагував міністр юстиції Денис Малюська - скандал він назвав результатом "топ-маніпуляцій", але все ж підтвердив, що продаж собак на аукціоні - не фейк.

"Ми дійсно на виконання рішень судів вимушені відбирати тварин у їх власників. Часто це йде на користь тваринам, яких забирають від неналежного утримання", - каже міністр.

"Іноді тварин забирають за борги, але тут мова, як правило, йде про свійських тварин, що мають вартість. Якщо тварина є домашнім улюбленцем, її за копійки (ціна лотів мізерна) викуповують назад власники (через родичів або близьких)".

Копирайт изображения Unian Image caption Міністр юстиції Денис Малюська визнав, що іноді міністерство змушене конфісковувати тварин у боржників

Водночас, за його словами, принаймні одна з конфіскованих собак, продаж якої на аукціоні призвів до скандалу, була відібрана не через борги.

"Цій собаці не пощастило з господарями і з характером. Результат - покусані звичайні перехожі, власник оштрафований постановою Краснолиманського міського суду Донецької області й цією ж постановою суд постановив цю собаку конфіскувати".

Пан Малюська висловив сподівання, що аукціон допоможе тварині знайти нових хазяїв, з якими їй буде краще. Якщо ні - пообіцяв викупити собаку сам і віддати її на перевиховання.

"Думаю реакція медіа була б цілком протилежною, якби ця собака покусала не дорослих, а, наприклад, дітей", - припустив міністр.

Разом з тим, каже він, Мін'юст разом із народними депутатами обдумує варіанти "належного законодавчого врегулювання подібних ситуацій".

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