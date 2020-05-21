Кличко розповів, коли в Києві запрацюють дитсадки та поїде метро

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Мер Києва Віталій Кличко розповів, як відбуватиметься наступний етап послаблень карантинних обмежень у столиці.

За його словами, вже з суботи, 23 травня, в Києві у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт - автобуси, трамваї, тролейбуси.

З цього ж дня роботу відновлять магазини, площею до однієї тисячі квадратних метрів. Також відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах та прибудинкових територіях.

Анонсував мер Києва і відновлення роботи метро - але не з суботи, а з понеділка: "З 25 травня буде поновлено роботу метрополітену".

Окрім того, запрацюють промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки, розповів Кличко.

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Водночас деякі обмеження послаблять тільки з 1 червня, каже мер Києва. Зокрема йдеться про:

відновлення роботи дитсадків

дитячо-юнацьких спортивних шкіл

спортивних залів та фітнес-центрів (але не басейни)

відкриття зон відпочинку та пляжів біля водойм

"Хочу підкреслити, що всі заплановані послаблення будуть запроваджені лише, якщо не погіршиться ситуація з поширенням вірусу. Тому все залежатиме від того, наскільки свідомо кияни поставляться до елементарних, але таких необхідних заходів безпеки", - сказав Кличко.

"Послаблення карантину - це не ігнорування вірусу, а усвідомлення того, що його треба взяти під контроль і навчитись жити в дещо інших реаліях".

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