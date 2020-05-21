Лови намисто! Флешмоб у вишиванках

До Дня вишиванки студенти-фольклористи із КНУКіМ виклали у соцмережі відео, присвячене українському національному одягу.

До того вони, сидячи на карантині, зробили інший відео-флешмоб із намистом, який став вірусним у соцмережах.

Одна з його ініціаторок, учасниця колективів "Кралиця" і Zgarda Юлія Вітранюк, розповіла BBC News Україна про те, що вона думає про реакцію на відео.

Відео Романа Лебедя.

У матеріалі лунають композиції гурту "ДахаБраха" і проєкту "Володарі стихій".

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